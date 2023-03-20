Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков в комментарии росСМИ рассказал, как Путин отреагировал на новость о выдаче ордера МУС на его арест.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря главы Российской Федерации, глава Кремля «спокойно относится» к решению гаагского суда, «не принимает близко к сердцу» и продолжает работать.

Песков добавил, что Москва постоянно наблюдает в мире «откровенно враждебные проявления» в отношении государства-террориста и ее президента-агрессора, которые тщательно фиксируются.

Отметим, что бывший глава России Дмитрий Медведев пригрозил нанести удар по зданию Международного уголовного суда в Гааге, используя гиперзвуковое оружие. Политик призвал судей «внимательно смотреть в небо».