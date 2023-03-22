В среду, 22 марта, российские захватчики нанесли ракетный удар по Запорожью, разрушив многоэтажный дом. В этот же день глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на брифинге в очередной раз назвал вторжение в Украину «защитой русскоязычного населения», информирует «НБН».

Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эритреи Османом Салехом, российский дипломат вновь попытался переложить ответственность за развязанное Кремлем кровопролитие в Украине на западные государства.

Руководитель МИД РФ заявил, что якобы Запад перестал выполнять свои обязательства и у Москвы не осталось другого выбора, как начать так называемую «спецоперацию» для «защиты русскоязычных жителей» восточных регионов Украины, которых «подвергли дискриминации».

Ранее в дипломатическом ведомстве России отреагировали на новость о выдаче гаагским судом ордера на арест главы государства Владимира Путина.