Стало известно, как сложилась судьба россиянки, монолог которой летом стал трендом в TikTok. В слезах, паникуя, женщина на камеру признавалась, что она привыкла жить в Алуште, как в своем доме, где «все душевно, по-домашнему», информирует «НБН» со ссылкой на NV.

После атаки ВСУ на аэродром в Новофедоровке россиянка сбежала из Крыма в родную страну. Однако новые условия жизни ей не понравились. Женщина поселилась в Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, где жалуется на жуткий холод, сильный ветер и сугробы выше человека.

Рассказ россиянки о жизни на родине объяснил ее острое нежелание покидать украинский временно оккупированный Крымский полуостров с теплым климатом.

Напомним, что на днях во временно захваченный Крым, как заявили росСМИ, приехал кремлевский диктатор Владимир Путин.