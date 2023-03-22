Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ближайшие недели будут критическими в российско-украинской войне. Он отметил, что глава Кремля предпримет еще одну попытку нового наступления на нескольких направлениях.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Представитель Белого дома заверил, что Америка хочет, чтобы Украина смогла защититься от любого возобновления наступления ВС РФ и проводить в любом месте и в любое время наступательные операции разного масштаба.

Кирби заверил, что Вашингтон делает все, чтобы страна была готова к критическим неделям и месяцам боевых действий. Он подчеркнул, что для этого американские власти сосредоточатся на разведке, поддержке Киева и поставках вооружения.

Ранее в США заявили, что Пекин не может быть посредником между РФ и Украиной, раскритиковав «мирный план» руководства КНР.