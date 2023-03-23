Как информирует «НБН» со ссылкой на УНИАН, по словам Блинкена, если Путин явится в одну из таких стран, то власти должны немедленно его арестовать.

Дословно из заявления Блинкена:

Полагаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательство, должен выполнять собственные обязательства.

Государственный секретарь при этом не стал отвечать на вопрос относительно того, выдадут ли власти США президента РФ МУС, если он посетит Вашингтон. Но также Блинкен добавил, что Соединенные Штаты Америки не являются стороной в суде. Страна отозвала свою подпись, так и не ратифицировав устав в начале 2000-х годов.

Напоследок Блинкен добавил:

Я не думаю, что он планирует в ближайшее время прибыть сюда.

Напомним, ранее в МИД РФ отреагировали на выдачу ордера на арест Путина.