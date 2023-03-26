Как сообщает «НБН«, соответствующее заявление озвучил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По состоянию на сегодняшний день более пяти тысяч человек подписали контракт с ЧВК «Вагнер» и вышли на свободу, — сказал он.

Более того, со слов Пригожина, в перечне попавших под помилование пленных «вагнеровцев» на протяжение минувшего года 0.3% человек повторно совершили преступления. Также основатель ЧВК добавил, что в большей части случаев преступления, которые совершили помилованные «вагнеровцы», представляют собой «увечья разного уровня тяжести» людям, критикующим войну.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Пригожин якобы хочет забрать «вагнеровцев» из Украины.