Как информирует «НБН», об этом говорится в материале российского издания «Проект».

Так, в материале отмечается, что журналистам удалось установить имена 28 ученых, которые уехали из страны-агрессора после двадцать четвертого февраля 2022 года. В их числе и академик РАН, он же президент Московского математического общества Виктор Васильев, а также член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, профессор РАН Сергей Попов и Александр Марков.

По состоянию на текущий момент количество ученых, которые покинули Россию, исчисляется сотнями. Но только одна организация Scholars at Risk вывезла из территории России две сотни ученых. Еще 62 специалиста смогли покинуть российскую землю благодаря немецкому фонду Александра фон Гумбольда.

Примечательно, что в настоящее время в телеграм-чатах для релокации стоят более шести тысяч человек. Помимо прочего, в материале говорится, что российские вузы, после полномасштабного вторжения армии Путина в Украину, покинули десятки преподавателей.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины озвучили два варианта наказания России за начатую на территории нашей страны войну.