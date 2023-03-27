Как информирует «НБН», некоторые детали об этом рассказало издание Der Spiegel.
Дословно из обнародованного сообщения:
Вооруженная помощь Украине будет значительно расширена.
Кроме того, в материале говорится, что ФРГ планирует многократно увеличить расходы на военную помощь Украинскому государству на протяжении ближайших лет.
В Spiegel сказано:
Берлин планирует увеличить помощь с трех до пятнадцати миллиардов евро.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что Германия прислала Украине новейшие разведывательные системы.