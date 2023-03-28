Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные своих источников, заявили, что сотрудничество между Ираном и государством-террористом активизировалось после того, как Тегеран согласился отправить в РФ, помимо БПЛА, снаряды для танков и артиллерии, а также ракеты малой дальности, информирует «НБН».

По словам журналистов, Кремль решил, что выгоды от углубления военных отношений с иранцами перевешивают любые недостатки. Собеседники издания отмечают, что Тегеран в обмен на беспилотники получает от страны-агрессора кибероружие. Кроме того, он надеется, что Москва отправит также элитные ударные вертолеты и реактивные истребители.

СМИ также узнало, кто является главным поставщиком киберуслуг иранцев – российская компания «Протей», которая имеет связи с оборонным ведомством государства-террориста.

Напомним, что глава США Джо Байден сделал предупреждение Тегерану, рассказав, чего должны опасаться друзья Российской Федерации.