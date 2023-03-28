В интервью телеканалу RTVi рупор путинского режима заявил, что старания оккупантов не увенчиваются успехом, поскольку дело не в президенте Владимире Зеленском, который стремится к победе своей страны в войне, а в украинцах, которые сдаваться в борьбе с врагом не намерены, информирует «НБН».

По словам Шевченко, советские «вожди» Владимир Ленин и Иосиф Сталин и другие великолепно понимали менталитет украинского народа, в отличие от нынешней российской власти.

Пропагандист отметил, что украинцы не готовы просто так взять и сдаться и, если бы в Кремле об этом знали, Россия не решилась бы на полномасштабное вторжение.

Он добавил, что в Москве как будто не видят этого и только сейчас в медийном пространстве РФ легализовали слово «Украина», хотя ранее в информационном поле утверждали, что в соседней стране живут «неправильные русские», которые «не понимают, что они русские».

Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин рассказал, на каких людей в Украине опирался Кремль, вторгаясь в страну в 2014 году.