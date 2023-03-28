Как информирует «НБН\», об этом говорится в посте журналиста The New York Times Кристиана Триберта в социальной сети Twitter.

Дословно из опубликованного сообщения:

На кладбище боевиков ЧВК «Вагнер» в Бакинской были вырыты новые могилы. Речь идет о сотнях таких. Об этом свидетельствуют снимки спутника Maxar. По сравнению с изображениями этого же места двухмесячной давности, можно отметить значительные расширения данного кладбища.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Евгений Пригожин озвучил количество зэков, которые получили свободу в РФ.