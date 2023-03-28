Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российские пропагандистские источники.

В росСМИ говорят о том, что заявление, касательно будущей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что встреча между российским и белорусским диктатором в первую очередь будет направлена на развитие Союзного государства, то есть, на улучшение отношений между Российской Федерацией и Беларусью.

Но, помимо этого он отметил, что на порядке дня также будет обсуждать и тема безопасности двух стран, так как по мнению Пескова сейчас присутствует угроза для Беларуси и России от «недружественных стран».

Следует упомянуть, что ранее мы писали о том, откажется ли Россия от размещения ядерного вооружения в Беларуси и что об этом сказал Песков.