В пресс-службе внешнеполитического ведомства Республики Беларусь придумали «причину» для размещения ядерного оружия россиян на территории своей страны, информирует «НБН».

В МИД РБ заявили, что в последние годы государство якобы подвергается беспрецедентному политическому, информационному и экономическому давлению со стороны стран-членов Североатлантического Альянса.

Кроме того, в Минске заявили, что «вмешательство во внутренние дела» Беларуси сопровождалось гонкой вооружений в странах НАТО.

Теперь РБ якобы вынуждена в ответ укрепить свою безопасность и обороноспособность, сотрудничая с Россией. В дипломатическом ведомстве считают, что размещение ядерного оружия оккупантов не противоречит международному праву.

Напомним, американский политик рассказал, как Запад будет реагировать на угрозы главы Кремля Владимира Путина относительно размещения ядерного вооружения на белорусской территории.