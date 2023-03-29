Как информирует «НБН», глава оборонного ведомства Хорватии Марио Баножич заявил, что его страна скоро передаст Украине вертолеты Ми-8.

Согласно словам руководителя Министерства обороны Хорватии, правительство их страны поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Дословно из заявления Баножича:

Одним из шагов такого рода поддержки является решение, которое рассматривается в настоящее время нашим правительством. Важно, что одним из пунктов такого решения являются вертолеты. Очень надеюсь на то, что в самое ближайшее время мы сможем завершить передачу.

Стоит напомнить, что это не первый случай передачи Хорватией вертолетов для нужд ВСУ. Ранее эта страна уже передавала 14 Ми-8 Украине.