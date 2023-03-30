Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «РБК».

В материале издания отмечается, что в армию Российской Федерации планируют набрать 147 тысяч человек.

Насколько известно, в это же время минувшего года российский диктатор Владимир Путин поставил за цель призвать в российскую армию 134 тысячи и 500 человек. А осенью 2022-го – 120 тысяч россиян.

Напомним, ранее мы уже писали о том, почему в Кремле приняли решение набирать в ходе мобилизации в войска работников Министерства чрезвычайных ситуаций, а также надзирателей.