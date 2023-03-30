Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», обновление списка на сайте правительства о переданной Украине помощи.

Там отмечается, что Берлин на протяжении последней недели передал Вооруженным силам Украины танки Leopard 2, танки для разминирования, а также БМП Marder.

Примечательно, что если сравнивать эти данные с теми, которые были обнародованы на минувшей неделе, то в списке указана тяжелая бронированная техника, передачу которой уже подтверждали официально. Это восемнадцать танков Leopard 2A6 с боєприпасами, а также четыре десятка боевых машин пехоты Marder с боєприпасами. Эта техника была предоставлена со складок Бундесвера и производителей ОПК.

Помимо того в данном списке учтены две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3, которые созданы на базе танка «Леопард 2». Также в перечне есть два танка для разминирования WISENT 1, 24 грузовика Zetros, в дополнение к 28 переданных ранее, 103 тысячи турникетов, и еще 40 тысяч аптечек в дополнение к 120 тысячам, переданным ранее.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Германия прислала Украине новейшие системы для ведения разведки.