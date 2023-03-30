В интервью российскому пропагандистскому агентству «РИА Новости» посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов объяснил, почему Москва объявила Венгрию «недружественной» страной в марте прошлого года, информирует «НБН».

По словам дипломата, Будапешт пытается отстаивать собственные интересы, которые идут в разрез с позицией Евросоюза, однако, несмотря на это, все подписался под ограничительными мерами ЕС в отношении России и должен выполнять их.

Станиславов отметил, что венгерские власти не собираются отказываться от своей прагматичной позиции, несмотря на «давление» союзников по Европейскому союзу и НАТО.

Он добавил, что российская сторона продолжает быть открытой к диалогу с Венгрией, чтобы «сохранить положительные наработки», накопленные за время отношений между странами.

Отметим, что на днях в МИД Венгрии заявили о том, что российские оккупанты должны покинуть украинскую территорию.