Самопровозглашенный президент РБ призвал немедленно заключить перемирие в войне против Украины без права перемещения техники и переброски оружия, как для Киева, так и для Москвы.

На высказывание белорусского диктатора отреагировал спикер российского лидера Дмитрий Песков, информирует «НБН».

Пресс-секретарь главы Кремля в комментарии пропагандистским росСМИ сообщил, что «миротворческое» заявление Лукашенко нелегитимный глава Беларуси и президент-агрессор РФ обсудят уже на следующей неделе.

В то же время представитель АП отметил, что неуместно сравнивать «мирный план» китайского руководства и предложение белорусского диктатора.

Отметим, что в то же время Лукашенко нашел «причины» для размещения российского ядерного оружия в его стране. Самопровозглашенный президент в очередной раз обвинил государства НАТО в намерении втянуть РБ в войну.