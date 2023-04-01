Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российские пропагандистские источники.

Как сообщают росСМИ, во время совещания в штабе объединенной группировки российской войск Сергей Шойгу заявил, что России необходимо увеличить количество боеприпасов и отметил, что страна уже принимает соответствующие меры касательно этого.

Министр отмечает, что нужное количество боеприпасов для армии Российской Федерации уже известно и на данный момент правительство занимается тем, чтобы обеспечить армию нужным количеством оружия.

Помимо этого, глава российского Министерства обороны отметил, что производство боеприпасов в РФ идёт полным ходом и уже сейчас их количество увеличилось в несколько раз. По словам Шойгу такие действия помогут российской армии активно выполнять задачи поставленные Путиным.

Отметим, что мы также сообщали о том, что Шойгу рассказал о достижениях боевой авиации России за год войны.