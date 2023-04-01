Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на саму организацию в Twitter.

В источнике сообщается о том, что 1 апреля Российская Федерация начала председательствовать в Совете национальной безопасности Организации Объединенных Наций согласно условиям очередности.

Известно, что в Совет национальной безопасности ООН входит 10 стран-членов, которые всё время меняются, а также 5 постоянных членов, к ним относятся Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, Китай, а также страна-агрессор Российская Федерация. Как известно, все эти страны имеют право вето.

Совет национальной безопасности ООН отвечает за поддержку международного мира, а также за всеобщую безопасность. Каждый месяц председатель в Совбезе ООН меняется.

Примечательно, что страны Прибалтики ранее выступили категорически против того, чтобы Россия взяла на себя председательство в Совете национальной безопасности ООН в апреле, так как она является государством-агрессором и ни в коем случае не может отвечать за безопасность во всём мире. Но всё же, в ООН на это никак не отреагировали.

Следует упомянуть, что ранее Владимир Зеленский назвал город, в котором может быть создан спецтрибунал по поводу преступлений РФ.