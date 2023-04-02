Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на местные Телеграм-каналы.

В источниках говорится о том, что в городе Ростов раздался очень сильный взрыв, происхождение которого неизвестно.

Если верить записями с камер видеонаблюдения, то взрыв в Ростове-на-Дону случился в 21:18 по местному времени. Из-за большой мощности взрыва некоторые местные жители, смогли ощутить ударную волну на себе.

Также, помимо этого некоторые жители Ростова сообщали о том, что после взрыва в городе они слышали гул реактивных двигателей, но какой-либо официальной информации по этому поводу нет.

Ранее мы также сообщали о том, что в Сети появилось последнее видео основателя батальона «Торнадо», который погиб под Бахмутом.