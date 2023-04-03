Как информирует «НБН», в различных телеграм-каналах появилось видео, где запечатлено, как девушка вручает Татарскому бюст.

Оккупант радостно рассматривает его, а потом раздается взрыв.

Также вскоре множество ресурсов опубликовали кадры первых минут после взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга, где Татарский был спикером во время организованного им же мероприятия.

На кадрах можно увидеть множество окровавленных людей, выражающихся нецензурными словами. Также видно выбитые окна, дым и людей в форме.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Владимир Зеленский прокомментировал убийство Татарского в Санкт-Петербурге.