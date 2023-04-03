Об этом пишет американское издание Politico. В материале отмечается, что Макрон отправляется в столицу КНР, не только чтобы отговорить правителя Поднебесной от какого-либо сближения с главой Кремля, но и в надежде на то, что Пекин сыграет роль посредника между Киевом и Москвой, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что остается неясным, какие рычаги влияния на китайские власти есть у французского президента. Соединенные Штаты Америки и другие страны сомневаются, что этот визит в Пекин окажется результативным.

Ранее Макрон предпринимал неудачные попытки сыграть центральную роль в вопросе остановки вооруженной агрессии РФ в Украине, а также возобновления ядерного соглашения с Ираном.

Три анонимных чиновника администрации Байдена сообщили, что в Белом доме не надеются на то, что глава Франции в переговорах с Си Цзиньпином добьется успеха, учитывая, что Макрон не смог стать миротворцев накануне полномасштабного нападения России на Украину более года назад.

Напомним, что на прошлой неделе в Минобороны КНР заявили о желании укрепить «военное доверие» с государством-террористом.