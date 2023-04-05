Как информирует «НБН» со ссылкой на турецкое издание «Анадолу», президент Турции Эрдоган сделал заявление о необходимости реформирования системы Организации объединенных наций.

Дословно из заявления турецкого лидера:

Такой миропорядок, при котором всего пять стран нашего мира решают человеческую судьбу, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета безопасности ООН весьма необходимо.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент Турции Эрдоган обнародовал фотографию недавно созданного Турцией беспилотного летательного аппарата-истребителя Bayraktar Kızılelma. Примечательно, что на эту «птичку» был установлен двигатель украинского производства.