В интервью Euronews Блинкен заявил, что китайские власти пытаются усидеть на двух стульях относительно российского вторжения в Украину, информирует «НБН».

Говоря о «мирном плане» Пекина по Украине, госсекретарь США отметил, что некоторые из этих предложений действительно являются положительными и отражают то, что говорили многие страны в течение долгого времени.

При этом в Поднебесной в первую очередь должны сосредоточиться на том, чтобы убедить Российскую Федерацию фактически уважать суверенитет соседнего государства и вернуть его территории, которые страна-агрессор захватила силой, нарушив Устав ООН.

Чиновник добавил, что КНР хочет выглядеть «поборником мира», но в то же время всячески продолжает оказывать РФ поддержку. Поскольку государство-террорист становится более зависимым от Китая, в Вашингтоне надеются, что Пекин использует свои рычаги влияния на Москву для возвращения мира в Украине.

Ранее СМИ сообщили, к чему призывал Си Цзиньпина Макрон во время встречи в Пекине 6 апреля.