Представитель администрации главы Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на предложение представителя росСМИ объявить перемирие в Украине на время праздника Пасхи.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора, такие идеи никто не выдвигал. Кроме того, Песков пожаловался, что предыдущие инициативы российской стороны сталкивались с нежеланием украинского руководства объявить режим прекращения огня на время праздников.

Ранее аналитики американского Института изучения войны рассказали, как страна-агрессор будет пытаться использовать праздник Пасхи в достижении своих военных целей по Украине.