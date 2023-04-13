Как информирует «НБН» со ссылкой на СNN, информацию об этом подтвердил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

В заявлении генерального прокурора США говорится:

Тейшейру сегодня днем задержали агенты ФБР.

При этом Гарланд сказал, что Тейшейра предстанет перед федеральным судом. Генеральный прокурор США добавил, что данный арест был связан с предполагаемым несанкционированным удалением, хранением и передачей секретной информации национальной обороны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, кто может быть ответственным за утечку секретных данных Пентагона.