В эфире одного из российских пропагандистских телеканалов депутат встал на защиту принятия нового закона в России, который вводит «военное рабство» для ее граждан, информирует «НБН».

По мнению Журавлева, решение о раздаче повесток гражданам Российской Федерации – давно запоздалый закон. Он заявил, что нежелание его соотечественников ехать на войну в соседнюю страну – «точно не проблема военкомата».

Политик убежден, что «каждый взрослый мужчина после 18 лет» обязан участвовать в так называемой «СВО». Он уверен, что военкоматы грамотно распределят граждан на службу, согласно их умениям и способностям, и только «полные идиоты» не понимают эту «простую вещь».

Ранее попытался «успокоить» россиян относительно принятия изменений в закон о военном учете спикер Путина Дмитрий Песков.