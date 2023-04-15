Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Как сообщают российские источники, 15 апреля в городе Казань, который является столицей Республики Татарстан, которая в свою очередь входит в состав Российской Федерации раздался мощный взрыв. Фактически сразу же после этого взрыва местные жители начали сообщать о том, что над объектом, на котором раздался взрыв видно столб дыма.

По данным некоторых источников известно, что взрыв прозвучал на танковом полигоне в южном пригороде Казани.

Местные власти на данный момент не стали подтверждать данную информацию. Также отсутствуют и сведения касательно того, есть ли пострадавшие или погибшие среди тех, кто пребывал на объекте. Вероятность того, что Украина причастна к взрыву на военном объекте в Казани очень низкая, так как расстояние между ними около 1000 километров.

Отметим, что ранее мы сообщали о сильных взрывах в Феодосии.