Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Известно, что оккупационные силы РФ каждый день несут масштабные потери в войне против Украинского государства. Последствиями этого, в том числе, стало перенесение министром обороны России начала учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с первого сентября на первое декабря.

Кроме того, в сообщении Генштаба ВСУ отмечается, что сейчас заметно уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Что, вероятно, связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для восполнения потерь боевых подразделений.

Напомним, ранее мы уже писали о сообщении Генштаба ВСУ относительно уничтожения Вооруженными силами Украины склада с боеприпасами врага.