В своем отчете специалисты ISW сообщили, что Главное управление службы безопасности МВД и Федеральная служба безопасности в течение последних недель массово проверяли в Москве УВД Центрального круга и несколько РОВД в связи с утечкой данных о силовиках страны-агрессора, информирует «НБН».

Американские аналитики ссылаются на источник в РФ, который сообщил, что в рамках этого расследования были взяты под стражу сотрудники милиции, которых подозревают в передаче личных данных сотрудников силовых структур по запросу граждан Украины.

В Институте изучения войны отмечают, что «чистки» в силовых структурах России Кремль организовал для капитальной ревизии аппарата внутренней безопасности.

Москва хочет избавиться от чиновников, которые потеряли благосклонность руководства государства-террориста, и усилить контроль над органами внутренней безопасности.

Напомним, что в прошлом месяце произошел пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону. В ОПУ рассказали о причинах инцидента.