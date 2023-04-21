Глава внешнеполитического ведомства Турции в четверг, 20 апреля, ответил, почему Анкара не вводит санкции против страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на DHA.

По словам Чавушоглу, якобы только Турция, в отличие от других государств, является сбалансированной, принципиальной и способной вести переговорный процесс с Украиной и РФ.

Дипломат убежден, что без Анкары не подписали бы «зерновое соглашение» и Турция «спасла мир от продовольственного кризиса». Руководитель МИД отметил, что его государство – одно из самых сильных в НАТО и не отказывается от своих принципов, при этом «ставит интересы народа превыше всего».

Министр напомнил, что в Турции называют «войну войной», не признают аннексию Крымского полуострова Россией и поддерживают Украину.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах Америки работают над новыми санкциями против государства-террориста.