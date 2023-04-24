Как информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН», по словам Сергея Лаврова, которые он озвучил во время своего выступления на Совбезе ООН, целью российской «спецоперации» является смещение угрозы, которую якобы на протяжении многих лет создает НАТО, от границы страны-агрессора России.

Дословно из заявления Лаврова:

Устранить угрозы нашей безопасности, которые создавались НАТОвцами на протяжении множества лет. Причем, создавались они непосредственно на наших границах. Также целью «СВО» является защита людей, которые были лишены провозглашенными многосторонними конвенциями прав, защиты от их публично заявленных «киевским режимом» прямых угроз истребления, а также изгнания с территорий, где столетиями жили их предки. Мы сказали честно, за кого и за что мы воюем.

Напомним, ранее мы писали о реакции Лаврова на запрет США для российских журналистов сопровождать главу МИД РФ, следовавшего на заседание генассамблеи ООН.