Очередную порцию бреда Медведев выдал в своем Telegram-канале. Скандальный политик заявил, что поляки «грезят» геополитическим реваншем, информирует «НБН».

По словам бывшего российского президента, Польша якобы намерена присоединить территории Украины и восстановить «Речь Посполитую», которую он назвал «новой Речью Бандеросполитой», «от моря и до моря».

Замглавы Совбеза РФ считает, что все это страна намерена осуществить ради будущей войны против Российской Федерации. Он написал, что «поляки спят и видят, что они снова круты».

Медведев заявил, что Польша «не ровня» государству-террористу и «никогда ею не будет». В конце своей публикации соратник Путина пригрозил ей и Украине ракетными атаки, в том числе и ядерными ударами.

Ранее «досталось» от Медведева Южной Корее. Экс-глава РФ, после заявлений Сеула об Украине, озвучил план мести Москвы.