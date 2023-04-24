Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», такое заявление озвучил председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, согласно словам которого, есть признаки того, что война на территории Украины может завершиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием.

Дословно из заявления Качиньского:

Мы сегодня вовсе не знаем, чем может завершиться война, начатая Россией на территории Украины. Но существуют признаки того, что она может завершиться неким компромиссом, а не окончательным урегулированием. К большому сожалению, если это произойдет, то вскоре могут появиться определенные опасности. Мы вовсе не желаем такого итога.

Напоследок он добавил, что его страна в полной мере поддерживает граждан Украинского государства в их требовании освободить всю свою территорию, но не все зависит от польской стороны.

Напомним, ранее мы писали о фантазиях Медведева относительно военных планов Польши против России.