Как информирует «НБН», об этом утверждает российский телеграм-канал «База». Более того, российская сторона утверждает, что данный беспилотник якобы украинского производства.

Дословно из обнародованного сообщения:

Данный БПЛА был обнаружен двадцать третьего апреля местной жительницей в лесном массиве, что рядом с Ногинском. По ее словам, больших размеров БПЛА упал приблизительно в трех сотнях метрах от ее дома.

Согласно обнародованной росСМИ информации, упавшим беспилотником оказался UJ-22 Airborn. Эта «птичка» производится в Украине, а его длина достигает 3,5 метра.

Принимая ко вниманию все, у БПЛА закончилось топливо в баке. Внутри этого авиасудна было обнаружено порядка трех десятков брикетов массой по 570 грамм каждый с взрывчатым веществом, — пишут росСМИ.

Напомним, ранее Алексей Данилов пояснил свое «предсказание» о дальнобойном БПЛА у Кремля.