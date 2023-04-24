Как информирует «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс», Песков заявил, что все предположения о том, что у российского лидера Путина есть много двойников, которые вместо него принимают участие в мероприятиях, а сам глава Кремля в это время находится в бункере, являются ложью.

Дословно из заявления пресс-секретаря Путина:

Вероятно, все вы уже слышали о том, что у Путина очень много двойников. Они якобы работают вместо него в то время, пока он отсиживается в бункере. Но это очередное вранье. Вы ведь видите, какой у нас президент. Он, как был ранее, так и сейчас остается мегаактивным. Нам с трудом удается поспевать за ним, тем, кто с ним рядом работает.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил:

Касательно здоровья Путина, то такого, дай Бог, можно только самому себе пожелать. Конечно же, он ни в каких бункерах никогда не сидел. Все это тоже вранье. Все вы видите это. Все это очевидно.

Напомним, ранее стало известно, кто из окружения Путина до последнего момента был против военного вторжения в Украину.