В интервью российскому пропагандисту и «военкору» Александру Симонову олигарх сообщил, что Песков попросил забрать его сына простым артиллеристом в ЧВК.

Спикер кремлевского диктатора прокомментировал заявление владельца «Вагнера», информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «РБК».

Представитель Администрации президента России рассказал, что его сын в свое время отслужил в ВС РФ и «сейчас принял такое решение». По словам-пресс-секретаря Путина, Николай Песков действительно участвовал в войне, добавив, что «дальше он не хотел бы говорить».

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Пригожин начал возвращать расположение Путина. Эксперты объяснили, почему диктатор якобы изменил свое отношение к олигарху.