Telegram-канал «Можем объяснить» сообщил, что конфликт «повара Путина» с Министерством обороны РФ не помешал его фирмам обогатиться на так называемой «СВО», информирует «НБН».

Журналисты подсчитали, что бизнес Пригожина процветает, несмотря на антисанитарию в пищевых цехах – прибыль его предприятий выросла в 2-6 раз.

Больше всего нажилась на войне фирма «Радиус» — за год она заработала 672 миллиона рублей, хотя годом ранее всего 294 миллиона. На кухне горячего цеха предприятия находили грязь и тараканов.

Более 618 миллионов рублей получила флагманская компания на рынке питания военнослужащих «Главная линия», которая еще два года назад заработала 295 миллионов.

Обогатилась на убийствах украинцев и компания олигарха «Мегалайн», которая занимается строительством военных городков, получив за год полномасштабного вторжения 411 миллионов рублей, в сравнении с 257 миллионами, заработанными за 2021 год.

Ранее эксперт рассказал, как Пригожин зарабатывает на своих наемниках, которые воюют в Украине.