Как информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс», инцидент произошел поздним вечером, двадцать четвертого апреля.

Согласно данным российских средств массовой информации, экстренные службы России сообщили о том, что вертолет возвращался на базу в поселке Ерзовка Городищенского района. В воздухе пилот связался с диспетчером и заявил о неисправности. После того связь с воздушным судном исчезла.

Обломки вертолета были найдены немного позже в пяти километрах от места посадки. Точнее, вблизи с площадкой «Аэросоюз Солгоград». Также на месте падения вертолета было обнаружено и тело пилота.

Пассажиров, по информации росСМИ, на борту авиасудна не было. В России утверждают, что причиной произошедшей аварии была техническая неисправность.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как жители Белгородской области сообщили, что что-то упало на машину.