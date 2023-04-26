Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны-агрессора Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор украинского президента Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал чиновницы.

По словам спикера МИД РФ, Москва отметила готовность КНР якобы к налаживанию переговорного процесса между российской и украинской сторонами.

Рупор Кремля в очередной раз обвинила украинское руководство в непринятии «здравых инициатив», которые направлены на политическое и дипломатическое урегулирование войны, якобы под влиянием западных кураторов.

Захарова напомнила, что Зеленский официально отказался от любого переговорного процесса с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы якобы говорит о том, что «марионетки Вашингтона» не смогут адекватно воспринять любые призывы к миру.

Отметим, что ранее президент Чехии высказался о Пекине как о «миротворце» в войне РФ против Украины.