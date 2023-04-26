Как информирует «НБН», информацию об этом подтвердили российские средства массовой информации.

Сообщается также, что пилоты авиасредства успели катапультироваться до того момента, как воздушное судно упало.

На обнародованных в Сети кадрах можно увидеть, как самолет вспыхнул и начал падение. По предварительной информации МиГ-31 упал в озеро. Пока что точно неизвестно, что именно могло стать причиной катастрофы.

В свою очередь в Министерстве обороны России подтвердили информацию о падении российского военного самолета, добавив, что воздушное судно осуществляло плановый учебный полет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории РФ упал вертолет санитарной авиации.