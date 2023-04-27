Как информирует «НБН» со ссылкой на El País, по словам Лулы да Сильвы, он принял решение не помогать Киеву с вооружением, так как, по его мнению, это могло бы сделать его государство участником войны.

Насколько известно, ранее ФРГ обратилась с просьбой к Бразилии предоставить Украинскому государству неиспользованные снаряды в зенитные установки «Гепард», которые Киев приобрел у Берлина.

Силва подчеркнул, что он был вынужден отказать Шольцу в этой просьбе:

Я сказал канцлеру Германии, что не будут продавать эти снаряды, так как если будет запущена ракета, а Россия узнает, что Бразилия ее продала, то наша страна вступит в войну. А когда ты заходиш, то о мире уже говорить невозможно.

Согласно мнению президента Бразилии, война Российской Федерации против Украинского государства началась из-за того, что «между мировыми лидерами уже давно не было возможности вести диалог». При этом в очередной раз он призвал к переговорному процессу:

Это все можно сделать, если за одним столом договариваются двое.

Напомним, ранее мы уже писали о реакции МИД Украины на предложение Бразилии отдать России Крым.