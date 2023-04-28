Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ«, на пресс-конференции в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом и лидером Словакии Зузаной Чапутовой он сказал, что «контрнаступление будет».

Так, один из чешских журналистов спросил у Зеленского, какой совет он может дать украинским переселенцам, уехавшим в Чехию с начала полномасштабного российского вторжения, стоит им или нет возвращаться домой, учитывая новый ракетный удар РФ по многоэтажке с 21 погибшим и прогнозируемое контрнаступление ВСУ.

Сегодня это их выбор. Завтра у них также будет выбор – после нашей победы, как я понимаю, все вернутся. Возможно, даже больше. Это их выбор, мы являемся свободным государством, — отметил Зеленский.

К тому же, после непродолжительной паузы президент с улыбкой добавил:

Ну, контрнаступление будет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что генерал США сделал важное заявление о контрнаступлении ВСУ.