Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российский телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ«.

Так, в источнике рассказали о том, что Министерство обороны Российской Федерации активно продолжает набирать заключенных в ряды армии РФ. Известно, что 19 апреля сотрудники одной из исправительных колоний РФ массово провели беседы с заключенные о желании завербоваться для участия в войне против Украины.

В ходе этого сотрудники Министерства обороны России обещают зэкам хорошие условия, а также воинские звания, как у обычных бойцов ВС РФ, а не как у представителей ЧВК «Вагнер».

Известно, что заключенным пообещали заработные платы размеров в 240 тысяч рублей месяц. В случае ранения «боец» может получить выплату размеров в 300 тысяч рублей, а в случае гибели компенсацию в 13 миллионов рублей получит его семья. Кроме того, заключенным также обещают отпуск на 45 дней каждые полгода.

Из источника стало известно, что большое количество зэков были согласны вступить в ряды войск, так как считают такие условия очень хорошими.

Следует напомнить, что ранее мы писали о взрывах в оккупированном Севастополе.