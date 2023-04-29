Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Пригожина в интервью пропагандистским СМИ.

Так, во время своего интервью Евгений Пригожин заявил о том, что частная военная компания «Вагнер», которой он руководит в будущем может прекратить существование.

Он отметил, что бойцы, которые воевали в составе ЧВК «Вагнер» уже «заканчиваются», а набирать новых для преступной компании стало очень сложно, поэтому не исключено, что вскоре вагнеровцев больше не будет.

Пригожин также отметил, что случиться это может уже «через некоторое короткое время», а свои комментарии о том, что преступная ЧВК «Вагнер» уже вскоре может перестать существовать Пригожин описал словами «Мы пойдем в историю».

Конкретно о том, что может послужить причиной для полного развала частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин не рассказал.

Мы также сообщали о том, что в Бахмуте обостряется конкуренция между ЧВК «Вагнер» и другими военными компаниями.