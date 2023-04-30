Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал «Генерал СВР«.

Так, с источника стало известно о том, что российскому диктатору Владимиру Путин в ежедневном отчете Министерство оборона РФ озвучили потери личного состава Вооруженных сил. По данным источника с отчета стало известно, что общие безвозвратные потери живой силы Вооруженных сил России составляют 192 тысячи человек.

При этом, известно, что количество погибших солдат и офицеров армии Российской Федерации составляет около 63 тысяч человек, также в отчете присутствуют и данные о погибших Росгвардейцах. Всего их 7600 человек убитыми и без вести пропавшими.

Кроме того, стоит отметить, что в учет берутся только сведения о Вооружённых силах Российской Федерации и Росгвардии. Количество погибших наемников ЧВК «Вагнер» и других преступных организаций на данный момент неизвестно.

Стоит отметить, что потери личного состава армии РФ по данным Генштаба ВСУ в несколько раз превышают данные российского Минобороны.

Напомним, ранее главарь ЧВК “Вагнер” рассказал о том, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению.