О том, что Понтифик примет активное участие в конфиденциальной миссии несения мира, которая вскоре сможет положить конец вторжению России в Украину, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Папы Римского Франциска, опубликованное в «Европейской правде».

По словам Наместника Святого Петра, эта миссия уже перешла на этап осуществления, однако пока еще информацию о ней не следует выносить на суд общественности, и следует ожидать — «когда она станет публичной, я раскрою ее». Папа Франциск уверен: «мир всегда достигается через открытые каналы» дипломатии, так как невозможно «достичь мира через закрытие…» — «это нелегко».

Отметим, что с момента начала войны РФ против Украины, Понтифик практически еженедельно просит о наступлении мира, и многократно высказывал намерения выступить в качестве посредника между Киевом и Москвой, но подобные предложения, пока что, не привели ни к одному изменению в лучшую сторону.

Ранее мы писали о том, что Папа Римский предупреждал венгерских чиновников об излишнем национализме.