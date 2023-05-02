Как информирует «НБН», об этом говорится в материале DW.

Согласно его словам, в настоящее время настраивается производство и это займет немного времени. Также Шольц подчеркнул, что Украинское государство не имеет права применять оружие, которое ему передала ФРГ для обстрелов российской территории.

Дословно из заявления Олафа Шольца:

Таких правил придерживаются и другие страны Запада, которые передают Украине оружие для защиты и противодействия российской агрессии. При всей необходимой помощи нужно все сделать и для того, чтобы предотвратить войну между Альянсом и Россией.

Как ранее мы уже писали, Германия поставила для нужд ВСУ тридцать четыре зенитных установки Gepard с шестью тысячами боеприпасов.