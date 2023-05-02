Самопровозглашенный президент Беларуси пожаловался на то, что вблизи границ его страны якобы наращивается военный потенциал Североатлантического Альянса и происходят провокации.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на государственное информационное агентство РБ «Белта».

По этой причине Лукашенко собрал экстренное совещание силовиков, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности Беларуси и охраны ее границы.

Диктатор заявил, что он не мог отложить это заседание, поскольку якобы в последнее время участились случаи попыток диверсантов проникнуть на территорию его государства. Нелегитимный глава РБ поручил правительству и силовикам подготовить серьезные меры на границе, чтобы противодействовать этому.

Напомним, в прошлом месяце Лукашенко встретился с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу. Диктатор поблагодарил российского лидера за его оккупационные войска в РБ.